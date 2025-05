La stella della Mercedes scatena la rabbia per l'azione del GP di Monaco

Mike Hezemans, pilota e analista per Viaplay, ha dichiarato che George Russell si è auto-svantaggiato con comportamenti e commenti durante il Gran Premio di Monte Carlo dello scorso weekend.

Durante il programma Vroooom, trasmesso da Viaplay, Hezemans ha analizzato il ruolo svolto da Russell in quella gara, evidenziando come il pilota britannico, dopo essere stato appositamente rallentato da Alexander Albon, abbia scelto di non ridurre la velocità nell’ultima curva del tunnel, mantenendo una traiettoria lineare.

Nonostante avesse accettato la sanzione senza troppe proteste, contento di vedere la pista sgombra, Russell ha comunque subito una penalità di tipo drive-through, che lo ha fatto retrocedere al di fuori del top 10. È sorprendente, secondo Hezemans, che il presidente del sindacato piloti (GPDA) non fosse a conoscenza delle regole e delle relative conseguenze, già chiaramente esposte in precedenza.

"Non sopporto questo Russell"

Hezemans prosegue ribadendo il suo disappunto: "Onestamente, non sopporto questo Russell, e non mi riferisco solo alle sue espressioni colorite, ma al suo carattere in generale. Pur riconoscendo le sue qualità di pilota, il suo temperamento mi lascia perplesso".

"Se si decide di agire, è indispensabile farlo fin dal primo giro, perché non ha senso rimanere indietro per diversi giri. Ad esempio, sarebbe stato opportuno che Albon rallentasse di almeno cinque giri, permettendo a Carlos Sainz di recuperare terreno; solo così si poteva superare la situazione, accettare la penalità e voltare pagina."

