La leggenda della Ferrari mette in dubbio la carriera di Hamilton

Una leggenda della Ferrari in Formula 1 ha recentemente espresso il suo parere sul futuro di Lewis Hamilton in pista.

Il sette volte campione mondiale, che compie 40 anni, ha intrapreso un nuovo capitolo insieme alla squadra più vincente della storia del campionato, con l’obiettivo di riportare il trionfo a Maranello, dopo il 2008.

Tuttavia, l’esordio con la scuderia non è stato dei migliori: il britannico occupa attualmente la sesta posizione nel campionato, avendo raccolto soltanto 63 punti nei suoi otto weekend inaugurali, e si trova a 16 punti di distanza dal compagno Charles Leclerc, con una netta disparità nelle qualifiche.

L’ex pilota Ferrari, Rubens Barrichello, sostiene che Hamilton possieda il talento necessario per continuare a gareggiare per altri cinque anni, pur nutrendo dei dubbi sulla sua capacità di resistenza mentale per affrontare sfide così impegnative.

Barrichello, undici volte vincitore di Gran Premi, ha spiegato come l’esperienza gli abbia insegnato che non siamo qui solo per correre, ma per imparare, insegnare e godersi la vita. Osservando la forma fisica del britannico, egli ha sottolineato come Hamilton sia in condizioni invidiabili, sottolineando il potenziale del pilota, capace di aspettare anche cinque anni affinché la Ferrari torni a essere competitiva.

Quando si ritirerà Lewis Hamilton?

Attualmente, Hamilton è legato da contratto con la Ferrari fino al termine della stagione 2026, sebbene di recente Ralf Schumacher abbia messo in dubbio se il campione britannico onorerà tale impegno o deciderà di ritirarsi anticipatamente.

Dopo 12 stagioni ricche di successi con la Mercedes, il pilota ha fatto il grande salto verso la Scuderia, ma le difficoltà affrontate nel 2024 si sono protratte anche nel 2025 con la nuova squadra. Il 2026 si preannuncia come anno decisivo per l’alleanza Hamilton-Ferrari, poiché le nuove regolamentazioni potrebbero determinare se la scuderia sia in grado di fornire un monoposto capace di lottare per un ottavo titolo mondiale, mentre la prestazione del pilota rimane l’elemento chiave per mantenersi al vertice.

Nel Gran Premio di Monaco del weekend scorso, Hamilton ha concluso a quasi 50 secondi di distanza dal compagno Leclerc, il quale ha conquistato il suo secondo podio stagionale. Il britannico, invece, è riuscito ad assicurarsi solo la quinta posizione, evidenziando le sfide che ancora deve affrontare nel percorso per riconquistare il massimo della competitività.

