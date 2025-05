Hamilton rivela importanti piani pensionistici

Durante il weekend di gare a Montecarlo, i piloti della Formula 1 hanno avuto l’occasione di assistere a una proiezione privata di F1: The Movie. In questa anteprima esclusiva, Lewis Hamilton – che ha collaborato alla produzione – ha annunciato che dal suo marchio usciranno nuove iniziative cinematografiche.

Sebbene il film debutterà il 25 giugno, il Gran Premio di Montecarlo ha concesso agli appassionati di godersi in anteprima la pellicola. Dei venti piloti invitati, diciotto hanno partecipato, mentre Max Verstappen ha preferito restare a casa.

Il lungometraggio, scritto e diretto da Joseph Kosinski, narra la storia di Sonny Hayes (Brad Pitt), il quale, dopo un grave incidente negli anni ’90, si ritira solo per essere richiamato nel mondo della Formula 1 dal direttore della squadra APXGP, Rubén Cervantes (Javier Bardem), con l’obiettivo di addestrare Joshua “Noah” Pierce (Damson Idris).

Reazioni dei piloti

Hamilton ha raccontato a The Guardian: "All'inizio scorrono i loghi di tutte le case di produzione ed è estremamente gratificante vedere il mio accanto agli altri." Ha aggiunto: "Lavoro da molti anni con il mio marchio Dawn Apollo ed è stato emozionante assistere al risultato finale sul grande schermo. Mi sono sentito completamente immerso in quell’esperienza, con un pizzico di nervosismo per il debutto; apprezzare le reazioni sincere dei miei colleghi è stato davvero speciale e spero che i commenti siano stati positivi".

"Alla fine della proiezione ho invitato tutti a condividere le loro impressioni, spiegando quanto ogni feedback sincero sia importante. Il suono è straordinario e le immagini sono impressionanti: un progetto innovativo che mi riempie di orgoglio. Nei prossimi anni abbiamo in programma altri film – sto sviluppando tre progetti, due dei quali in animazione, e abbiamo già avviato la prima fase per un nuovo sceneggiato insieme a un collaboratore – mentre in prospettiva sono previsti anche documentari e serie televisive, sebbene il cinema rimanga la mia grande passione."

