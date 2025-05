La rabbia di Hamilton contro la Ferrari è giustificata

Una ex stella della Formula 1 ha espresso il suo appoggio a Lewis Hamilton, dopo un acceso scambio con il suo ingegnere di gara.

Il sette volte campione mondiale non ha esitato nel manifestare la sua frustrazione nei confronti di Riccardo Adami durante il Gran Premio di Miami all’inizio del mese, quando una decisione strategica del team lo ha relegato dietro il compagno Charles Leclerc.

Hamilton, visibilmente irritato per il ritardo nell’autorizzazione allo scambio di posizione, ha sfruttato la radio di squadra per lanciare una serie di commenti sarcastici. Pur minimizzando l’episodio al termine della gara, l’evento riafferma il rapporto complicato tra il pilota e Adami.

Il ex pilota Jaguar Johnny Herbert ha difeso la posizione di Hamilton in un’intervista a Fast Slots, commentando: “Credo che questo faccia parte del rapporto tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami. È una situazione abbastanza comune in Formula 1, dove i piloti esprimono il loro disappunto quando la strategia non si concretizza come previsto.

"A Miami, il cambio di posizione sarebbe dovuto avvenire prima, ma è stato ritardato. La comunicazione radio ha trasmesso l’irrizzazione di Lewis, anche se i suoi commenti erano pienamente giustificati.”

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

