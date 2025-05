Lewis Hamilton ha aperto il suo cuore per parlare delle difficoltà affrontate a scuola, in seguito alla pubblicazione dei dati dell’ultimo studio di Mission 44.

La fondazione benefica ha realizzato un’indagine nazionale sull’educazione e l’inclusione nel Regno Unito, evidenziando l’urgenza di riforme profonde all’interno del sistema scolastico.

Mission 44 ha diffuso il rapporto attraverso i social network, sottolineando dati preoccupanti: “Le informazioni allarmanti rivelano quanto gli studenti, soprattutto quelli più vulnerabili, faticano a sentirsi parte integrante della comunità e a ricevere il supporto necessario nelle scuole britanniche.”

Hamilton, fondatore di Mission 44 e sette volte campione di Formula 1, ha ricordato la sua personale esperienza scolastica, identificandosi con i risultati emersi dallo studio: "Ricordo le difficoltà che ho affrontato a scuola.

"Sentivo che la mia voce non veniva ascoltata e che nessuno si preoccupava di capire le ragioni dei miei problemi. Se mi fosse stato offerto un reale sostegno, la mia esperienza scolastica sarebbe potuta essere molto diversa. Al contrario, mi facevano sentire estraneo e insignificante.

"Oggi molti giovani, in particolare quelli in situazioni di vulnerabilità, esprimono lo stesso senso di abbandono e chiedono un cambiamento. È fondamentale ascoltare e agire affinché le loro esperienze si traducano in un autentico sentimento di inclusione."

