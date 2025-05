La Ferrari è oggetto di scherno grazie a GTA 5

Una mod di Ferrari in GTA 5 per la Formula 1 è apparsa sui social, suscitando molte risate tra gli utenti.

Il video mostra Charles Leclerc che si insinua nel pit lane e scatena un curioso caos nel garage della McLaren, lanciando un detonatore sulle vetture di Lando Norris e Oscar Piastri.

Con questa gag, però, il bersaglio principale è Ferrari: dopo aver recitato la scena, il pilota torna nel proprio box per trovare, al posto della consueta SF-25, un imponente trattore rosso. Il tutto è enfatizzato dalla celebre colonna sonora di "Mission Impossible", che unisce in modo originale l’universo della F1 a quello videoludico.

L'incubo Ferrari nel 2025: oggetto di scherno

Fino al Gran Premio di Montecarlo, Ferrari faticava a rimanere al passo con i rivali. Tuttavia, Leclerc è riuscito a conquistare il secondo podio stagionale per la scuderia, dimostrando brillanti sprazzi di competitività nonostante le difficoltà.

Nel frattempo, Lewis Hamilton ha concluso la gara a 51 secondi dal vincitore, Norris, in un weekend complicato per il pilota Ferrari. Prima della corsa, sia Hamilton che Leclerc sembravano pronti a esprimere il loro potenziale, ma una penalizzazione, che li ha fatti retrocedere di tre posizioni sulla griglia, ha annullato ogni speranza di una rimonta durante il duello in pista. Nonostante un inizio stagione problematico, Ferrari si è avvicinata a Red Bull nella classifica costruttori e ora si trova a soli un punto dal terzo posto.

Leclerc with the plan C4 pic.twitter.com/O82RtAJ6NK — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) May 25, 2025

