La drastica messa in discussione di Hamilton da parte della Ferrari

Il direttore della Ferrari, Fred Vasseur, ha esortato la stampa a smettere di dare toni sensazionalistici alla stagione di Lewis Hamilton.

Il pilota britannico, che compie 40 anni, ha iniziato in maniera altalenante in Scuderia, mentre il team fatica a tenere il passo con rivali come McLaren, Mercedes e Red Bull, dopo aver combattuto per il titolo costruttori lo scorso anno.

Inoltre, l’attenzione si è concentrata sul rapporto tra Hamilton e il suo ingegnere di gara, Ricciardo Adami, alla luce dei messaggi radio diventati virali. Vasseur ha sottolineato che ogni calo di rendimento fa parte del percorso e non va esagerato.

“Dobbiamo smettere di parlare di Lewis in modo così estremo. Non si passa da un disastro sabato a un prodigio domenica all’improvviso. È chiaro che la comunicazione può migliorare e lo aiuteremo a sentirsi sempre più a suo agio. Anche Charles Leclerc, per esempio, continua a migliorare gara dopo gara,” ha affermato il direttore.

Può Hamilton e Ferrari recuperare il ritmo perduto nel 2025?

Nonostante le rassicurazioni di Vasseur, è evidente che Ferrari si trova in svantaggio rispetto a squadre come Red Bull, Mercedes e McLaren, soprattutto in fase di qualifica.

Il team italiano presenterà una significativa revisione del monoposto in vista della gara in Spagna, e il direttore prevede che il Gran Premio di Barcellona possa segnare una svolta nella corsa al campionato. A partire da quella data, la FIA introdurrà nuove regole tecniche per limitare l’uso delle ali flessibili, imponendo controlli più stringenti sull’ala anteriore.

Sia Vasseur che Christian Horner di Red Bull hanno osservato come l’utilizzo di questo sistema da parte della McLaren abbia garantito un vantaggio iniziale nella stagione 2025. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, si auspica un campo di gara più equilibrato per tutti i team.

