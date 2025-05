La stella della Mercedes chiede una revisione completa del GP di Monaco.

Mercedes di Formula 1, George Russell, ha richiesto una revisione completa dell’organizzazione del Gran Premio di Monte Carlo a seguito di un controverso cambiamento introdotto lo scorso weekend.

La proposta arriva in un periodo in cui si cercano modifiche per rendere lo spettacolo più accattivante, senza però compromettere il prestigio storico del circuito monegasco.

L’ottava tappa della stagione 2025 ha visto la Formula 1 approdare sul leggendario tracciato di Monte Carlo, quando la FIA ha sperimentato una regola che imponeva due soste obbligatorie ai box per rendere la gara più dinamica. Tuttavia, questo nuovo formato ha suscitato critiche, poiché molti sostengono che a Monaco la griglia di partenza determini in larga misura l’esito, data la difficoltà di sorpassare nelle strette vie cittadine.

In questa edizione, tutti i piloti sono stati costretti a cambiare gomme due volte, senza l’interruzione della gara tramite bandiera rossa. La nuova regola ha avuto conseguenze rilevanti: il campione in carica Max Verstappen, ad esempio, ha dovuto cedere la posizione di leader nell’ultima curva, aprendo la strada a Lando Norris della McLaren, che ha conquistato la sua prima vittoria sul Principato.

Nel frattempo, il team papaya ha ampliato il proprio vantaggio in classifica, distanziandosi di 172 punti dai rivali più prossimi nel campionato costruttori, mentre per Mercedes è stata una giornata deludente, con nessun punto conquistato da Russell né dal suo compagno debuttante Kimi Antonelli.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

Il Gran Premio di Monte Carlo è da rivedere?

L’esperimento di trasformare la gara in una prova obbligatoria con due soste è stato giudicato un insuccesso dagli stessi piloti, visto che i tre primi al traguardo hanno mantenuto l’ordine stabilito in Qualifiche. Nessuno, tuttavia, è stato così critico della misura come Russell, che ha deciso di dare una svolta inaspettata alla competizione per iniettare più emozione.

Bloccato dietro la lenta e tattica Williams di Alex Albon, il britannico ha sorpassato la vettura numero 23 in prossimità della Chicane Nouvelle al 49° giro su 78. Quando gli è stato ordinato di cedere la posizione, Russell ha rifiutato, commentando: “Mi espongo a una sanzione perché guida in modo erratico”, dichiarazione che gli è costata, in seguito, una penalità da drive-through.

Terminata la gara, il pilota 27enne ha affermato: “È il momento di ripensare seriamente l’organizzazione per Monaco. Apprezzo il tentativo di introdurre la strategia delle due soste, ma chiaramente non ha funzionato”.

Russell ha poi proposto una completa ristrutturazione dell’evento per mantenere la sua rilevanza nel calendario, suggerendo di trasformare la qualificazione – il momento più emozionante della settimana per tutti i piloti – in una vera e propria gara: “Perché non organizzare una sessione il sabato e un’altra la domenica, premiando chi conquista la pole e chi si distingue il giorno successivo? È questo ciò che veramente ci appassiona e ciò che il pubblico ama vedere. Nel frattempo, a Monaco, molti sembrano preferire festeggiare a bordo degli yacht”.

Con una differenza di appena quattro secondi tra i piloti, Russell ha sottolineato che persino una vettura di Formula 2 potrebbe sfidare una di Formula 1, ricordando come le gare più spettacolari si siano svolte durante i weekend piovosi del 2022 e del 2023.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato