Hamilton si unisce a STELLA mesi dopo le voci sulla sua storia d'amore

Il settimo campione di Formula 1, Lewis Hamilton, brilla al Gran Premio di Monaco

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha vissuto un weekend all'insegna delle star di primo piano durante il Gran Premio di Monaco. L'evento, rinomato per la presenza di innumerevoli celebrità, ha sorpreso i tifosi quando una figura di spicco è apparsa nel suo garage, alimentando nuovamente le voci su un possibile nuovo amore.

La vita privata del pilota 40enne ha sempre catturato l’attenzione, soprattutto considerando il suo riserbo nel condividere dettagli delle sue relazioni personali, nonostante i suoi trionfi in pista.

Il suo legame più ricordato risale ai tempi della McLaren, quando l’ex fidanzata e icona dei Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, faceva il tifo per lui al paddock. In passato, Hamilton è stato anche legato a celebrità come le cantanti Rita Ora e Nicki Minaj, oltre che a modelli di fama internazionale quali Barbara Palvin, Gigi Hadid, Winnie Harlow e Sofia Richie.

Sofia Vergara mostra il suo sostegno a Lewis Hamilton

A seguito di una cena festiva in onore del compleanno dell’attrice Sofia Vergara lo scorso gennaio, sono riemersi i sospetti riguardanti la vita sentimentale di Hamilton.

Fonti vicine hanno chiarito che i due non avevano intrapreso alcuna relazione, essendosi semplicemente incontrati con amici durante una visita a New York agli inizi dell'anno.

In ogni caso, Vergara ha fatto la sua comparsa anche al Gran Premio di Monaco di quest’anno e viene immortalata insieme a suo figlio Manolo González Vergara, all’attore Patrick Schwarzenegger e alla fidanzata, la modella Abby Champion. Il gruppo ha posato con orgoglio davanti al nuovo garage Ferrari di Hamilton, dove risplendeva il celebre numero 44.

Sofia Vergara in Garage 44! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/sPqxQuLjhq — deni (@fiagirly) May 25, 2025

