Mercedes chiede alla FIA modifiche al regolamento

Toto Wolff, responsabile del team Mercedes, ha assistito con amarezza all'assenza di punti della sua scuderia durante il Gran Premio di Montecarlo di questo weekend, dopo essere stati vittime principali delle strategie adottate da Racing Bulls e Williams.

Il dirigente austriaco ha invitato a ripensare le regole, sottolineando come la scelta di bloccare il percorso ad altri piloti abbia penalizzato la squadra.

Racing Bulls e Williams hanno infatti optato per far rallentare uno dei loro corridori, permettendo così al compagno di effettuare due soste senza perdere posizioni. In un'intervista a Viaplay, Wolff ha criticato aspramente entrambe le tattiche, osservando:

"Ci sono due aspetti su cui riflettere. Primo, fino a che punto è lecito ostacolare un altro pilota? Siamo arrivati a un punto in cui i nostri due corridori hanno dovuto lottare per evitare un contatto." Ha aggiunto: "La frustrazione di George ha raggiunto livelli tali da spingerlo a rischiare, confidando in una penalità di soli dieci secondi, che gli avrebbe permesso di sfruttare meglio lo spazio disponibile."

Wolff vuole cambiare le regole

La strategia adottata da Williams e Racing Bulls ha spinto Wolff a chiedere modifiche al regolamento. Propone di introdurre una misura simile al delta tempo in qualifica, con l’obiettivo di evitare che i piloti rallentino eccessivamente. "Forse per la prossima stagione dovremmo stabilire una regola che limiti il numero massimo di secondi che un pilota può perdere rispetto al leader", ha spiegato. "Gli addetti ai lavori e gli strateghi sono già al lavoro su questa proposta."

Wolff conclude: "Anche se l'evento sportivo di domenica a Montecarlo non ha rispecchiato le nostre aspettative, la sessione di qualifica non delude mai. Basta osservare il pubblico per rendersi conto che il weekend è stato ricco di emozioni. Da questo punto di vista, è stato senza dubbio uno degli spettacoli più avvincenti degli ultimi tempi."

