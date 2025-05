Hamilton, sconcertato dalla Ferrari

Lewis Hamilton ha mostrato un atteggiamento distaccato durante il Gran Premio di Monte Carlo di questo weekend, lasciando perplessi sia gli appassionati che gli addetti ai lavori.

Il sette volte campione del mondo ha concluso la gara al quinto posto, nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative. Con un distacco di 50 secondi dal vincitore, Lando Norris, Hamilton ha ammesso di non riuscire a spiegare appieno le ragioni del suo rendimento. Anche il compagno di squadra, Charles Leclerc, ha ottenuto il secondo posto, evidenziando un evento caratterizzato da continui sorpassi tra i concorrenti.

Hamilton: Non sapevo perché gareggiassi

La FIA ha introdotto una regola che imponeva a ogni team di effettuare almeno due soste ai box, comprese quelle dovute a bandiere rosse, per rendere la gara più dinamica. Tuttavia, questa misura non ha portato i risultati sperati. Dopo la corsa, Hamilton ha dichiarato:

"Non posso commentare sull’intera competizione; mi sono sentito come se fossi nel vuoto. Partivo dalla settima posizione, ero temporaneamente alle spalle di due vetture e poi mi sono ritrovato in una sorta di zona neutra, senza veri combattimenti. Le mie sensazioni erano tutt’altro che chiare e non riuscivo a capire quale obiettivo stessi realmente inseguendo."

