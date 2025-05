L'incredibile azione della Williams con la Mercedes durante il GP di Monaco

Il responsabile della Mercedes, Toto Wolff, ha svelato una curiosa dinamica avvenuta durante il Gran Premio di Monaco.

Secondo quanto riferito, James Vowles della Williams ha mandato un messaggio di scuse in merito alla strategia adottata, in un momento di forte tensione in pista. L’episodio si è innescato quando George Russell, trovandosi a parecchi giri di distanza da Alexander Albon, ha deciso di tagliare la decima curva. Questa scelta, sebbene dettata dalle circostanze, si è rivelata costosa, condannandolo a una penalità drive-through che ha complicato ulteriormente la situazione in gara.

La Williams aveva infatti orchestrato una strategia estremamente studiata: entrambi i piloti intendevano bloccare il gruppo per forzare un pit-stop “gratuito” negli stretti vicoli del principato, dove le manovre di sorpasso sono notoriamente difficili. In un contesto così serrato, il team Grove aveva intuito un’opportunità, ma proprio in quell’istante Vowles si è trovato in difficoltà, sentendosi in colpa per la decisione presa durante la gara. Tale ammissione, arrivata direttamente da Wolff, sottolinea come anche le scelte tattiche più calcolate possano generare rimorsi a fronte di situazioni impreviste.

Tattica

Parallelamente, Racing Bulls aveva adottato un approccio speculare. Wolff ha ricordato che, durante la riunione informativa del mattino, si era discusso a lungo di una possibile strategia basata su un pit-stop precoce per recuperare tempo, ispirandosi alle soluzioni già sperimentate in DTM.

L’idea era particolarmente intrigante: partire in fondo alla classifica, cambiare rapidamente le sorti della gara e, in teoria, conquistare la vittoria. Tuttavia, gli analisti del gruppo strategico hanno evidenziato che quella mossa non avrebbe potuto funzionare nelle condizioni uniche di Monaco, dove la strettezza delle strade e il blocco degli avversari avevano reso la situazione ancora più complessa.

Alla fine, Mercedes ha optato per un approccio invertito, programmando un pit-stop più tardi nella gara. Questa decisione, unita al fatto che altri team avevano scelto anch’essi di bloccare la pista, ha trasferito le difficoltà sui Silver Arrows, impedendo loro di accumulare punti.

Come ha aggiunto Wolff, per chi aveva puntato su un pit-stop anticipato la strategia non avrebbe fatto la differenza, mentre per il resto era quasi impossibile conquistare punti. Nel corso della competizione, Vowles non ha potuto fare altro che lamentarsi, scusandosi per aver agito costretto dalle circostanze.

