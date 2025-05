Hamilton e il suo BLAST sulla lotta di Piastri con Verstappen

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton esprime il suo entusiasmo per il ritorno della McLaren ai livelli élite.

L'iconico team, noto per il caratteristico colore arancio, è tornato a competere tra i grandi già dallo scorso anno, ottenendo il plauso non solo dei tifosi ma anche del pilota britannico. Hamilton ha inoltre sottolineato l’impegno straordinario di Oscar Piastri nel suo percorso verso il titolo mondiale, riconoscendo in lui un futuro di grande potenziale in Formula 1.

Hamilton ha esordito con la McLaren nel 2007, arrivando quasi a conquistare il campionato, successo che realizzò l'anno seguente. Nel 2013, si trasferì alla Mercedes proprio quando Michael Schumacher chiudeva la sua ultima stagione nella massima categoria.

L’immediato successo fu frutto di una potenza sviluppata a livelli d’eccellenza, che permise al pilota britannico di aggiudicarsi sei campionati durante gli undici anni trascorsi con i Silver Arrows.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

McLaren torna a lottare per i titoli

Attualmente, Piastri è al suo terzo anno in Formula 1 e Hamilton ha voluto esprimere a GPFans la sua ammirazione per la prestazione del pilota australiano. "Non lo conosco a fondo, ci sentiamo di tanto in tanto ed è sempre disponibile. È un ragazzo in gamba e le sue performance in pista sono davvero impressionanti", ha commentato il campione britannico.

Il ritorno della McLaren ha suscitato in Hamilton anche un dolce ricordo delle sue origini, in quanto il team ha rappresentato il trampolino di lancio per la sua carriera. Pur non avendo ancora un numero uno definitivo, il confronto tra i due talenti interni – lui e Lando – è seguito con attenzione.

"È sorprendente quanto siano equilibrati; entrambi sono piloti eccezionali e la pressione su di loro è enorme. Inoltre, Oscar supera le aspettative ad ogni gara", ha aggiunto.

Piastri, insieme a Lando Norris, ambisce a conquistare il suo primo titolo, mentre Max Verstappen mira al suo quinto campionato. "Oscar sta facendo tutto il necessario per vincere; l’unico consiglio che posso dargli è di continuare così", ha concluso Hamilton.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato