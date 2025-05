Albon prende in giro Russell e lo porta al drive-thru.

Il weekend a Montecarlo non è stato affatto facile per la Mercedes.

Durante le qualifiche, George Russell si è trovato in difficoltà, intrappolato in una situazione tecnica, mentre Kimi Antonelli ha colpito la barriera alterando il proprio percorso. In seguito, in gara, entrambi i piloti sono rimasti bloccati per alcuni giri, costringendo Russell a tagliare la chicane da solo, una scelta che gli è costata cara.

Questi imprevisti si sono verificati in un contesto segnato dall’introduzione, da parte della Formula 1, dell’obbligo di schierare un pilota extra in pista, che ha aperto la strada a soluzioni strategiche inedite.

Nel corso della serata a Montecarlo, Russell ha affermato di cenare con Alexander Albon, il quale si sarebbe fatto carico del conto.

Albon non ha tardato a rispondere con tono scherzoso: “Ti offro io il drive‐through”, mantenendo fede alla sua promessa e saldando il conto. Un episodio che ha suscitato sorrisi e confermato lo spirito sportivo, nonostante la tensione vissuta in pista.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

Albon mantiene la sua parola

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato