Ecco la situazione del campionato costruttori dopo il GP di Monaco

Il Gran Premio di Monte Carlo ha confermato il dominio della McLaren in Formula 1, lasciando però spazio ad alcune sorprese nel campionato costruttori, soprattutto grazie al risveglio di forma di Red Bull e Ferrari.

Sulle strette vie della città, il tracciato ha lasciato ben poco margine per azioni spettacolari: la difficoltà di effettuare sorpassi ha reso la gara piuttosto statica.

Mercedes, in particolare, non è riuscita a mantenere il ritmo costante, mentre team come Ferrari e Red Bull hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla pista. Un segnale positivo è arrivato dalla Williams, che ha conquistato una griglia favorevole grazie alle prestazioni di Albon e Sainz, indicando un ritorno in forma della scuderia britannica.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

Come si sta definendo il Campionato Costruttori dopo il GP di Monte Carlo?

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato