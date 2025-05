Russell riceve una penalità INTENZIONALE al GP di Monaco

George Russell ha accettato volontariamente una sanzione da parte della FIA al Gran Premio di Monaco, a seguito di un episodio con Alex Albon.

Il pilota britannico aveva tentato di guadagnare posizioni tagliando la chicane del porto per superare il pilota della Williams, ma ha ricevuto via radio l’ordine di cedere la posizione ad Albon.

Nonostante l’ordine, Russell si è rifiutato di adeguarsi, commentando: “Accetterò la penalità, dato che lui guida in maniera erratica”, il che gli è costato immediatamente una penalità di pit stop.

La sanzione impone al pilota Mercedes di recarsi in pit senza fermarsi, rappresentando un duro colpo per Russell, il quale non ha ancora completato le due soste obbligatorie e rischia la squalifica in caso di inadempienza.

Russell esce frustrato al Gran Premio di Monaco

Quando gli è stata comunicata la penalità, Russell ha preferito non fornire ulteriori commenti e si è limitato a dire: “Preferisco non parlare”. La sua frustrazione è del tutto comprensibile, dato che la sua Mercedes non riusciva a mantenere un ritmo competitivo, rendendo difficile la battaglia per un posto nel top 10.

Nonostante Mercedes avesse tentato di rimandare le soste in pit, nella speranza di scalare in classifica, la strategia non ha sortito l’effetto desiderato: il team è rimasto indietro rispetto alla Williams.

Il weekend a Monaco si è così rivelato un’eccezione per Russell nel 2025, quando di solito sfrutta ogni occasione per salire sul podio e accumulare quanti più punti possibili per la sua squadra.

