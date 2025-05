Leclerc ha ricevuto AIUTO da Verstappen a Monaco!

Charles Leclerc si mostra diviso tra le emozioni dopo aver conquistato il secondo posto nella sua gara in casa a Monaco. Naturalmente, il pilota monegasco sognava la vittoria, anche se già prima del weekend aveva dubbi sulla possibilità di entrare nel top dieci. Negli ultimi giri, Max Verstappen ha mantenuto un gruppo serrato tra i primi quattro, complicando il percorso per Leclerc, che ha faticato a superare Lando Norris, il vincitore.

Alla fine della gara, Leclerc ha ammesso di non essere soddisfatto del risultato ottenuto, ritenendo di aver potuto sfruttare meglio l’opportunità. "Non sono contento. Fin dall’inizio avevamo capito che la gara ci stava sfuggendo. Avremmo potuto fare di meglio. Lando si è dimostrato superiore questo weekend e si è meritato la vittoria. L’anno scorso ho realizzato un sogno; quest’anno, purtroppo, non è andata così", ha dichiarato il pilota.

Buon weekend per la Ferrari

Leclerc mantiene un approccio realistico, nonostante una Ferrari che nelle ultime settimane non ha mostrato la velocità sperata. "Analizzando la situazione complessivamente, il risultato supera le aspettative. Pensavo che la vera sfida sarebbe stata entrare nel top dieci, e invece siamo arrivati secondi, a un soffio dal primo. Naturalmente, avrei preferito vincere", ha commentato.

Negli ultimi giri, i primi quattro si sono avvicinati a Verstappen, il quale non era ancora entrato ai box per il secondo pit stop, concedendo a Leclerc l’opportunità di sfruttare il DRS di Norris, ma il sorpasso si è rivelato quasi impossibile. "Gli ultimi giri sono stati particolarmente interessanti, perché fino a quel momento il ritmo era piuttosto monotono. Ho dovuto cedere leggermente per evitare il surriscaldamento, ed è stato allora che ho notato come Max cercasse una strategia a lungo termine, apparentemente in attesa della bandiera rossa. Questo mi ha permesso di mettere pressione su Lando, ma alla fine non è bastato."

