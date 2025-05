Hamilton AUMENTA la sua influenza all'interno della FIA

Mentre Lewis Hamilton si batte per l’ottavo titolo in Formula 1 con la Ferrari, il padre del sette volte campione mondiale, Anthony Hamilton, inizierà un nuovo percorso professionale all’interno della FIA a partire da giugno.

La federazione automobilistica ha accolto la figura di Anthony, annunciando ufficialmente l’inserimento in occasione di una conferenza che si terrà il prossimo mese a Macao.

Come riportato da The Times poco prima del weekend di F1 a Imola, Anthony Hamilton ha collaborato per diciotto mesi con il presidente Mohammed Ben Sulayem, il quale ne ha apprezzato il lavoro e la dedizione.

Nel nuovo ruolo, egli supporterà i giovani piloti nella conquista del mondo motoristico, sia in Formula 1 che nelle altre categorie, mettendo a disposizione una tutela rafforzata contro le pressioni mediatiche e altre influenze.

Già all’inizio della stagione australiana, Anthony si era distinto in paddock offrendo il suo sostegno a Isack Hadjar, costretto a ritirarsi dopo un incidente durante le prove di riscaldamento, gesto che sia il debutante che il veterano hanno particolarmente apprezzato.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Emilia-Romagna?

1. McLaren - 279 punti

2. Mercedes - 147 punti

3. Red Bull Racing - 131 punti

4. Ferrari - 114 punti

5. Williams - 51 punti

6. Haas - 20 punti

7. Aston Martin - 14 punti

8. Racing Bulls - 10 punti

9. Alpine - 7 punti

10. Kick Sauber - 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato