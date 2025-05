Vamos ad analizzare gli orari del prossimo Gran Premio di Monte Carlo del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Il circuito del Principato di Monte Carlo rappresenta il prossimo appuntamento della stagione, in cui Lewis Hamilton, in Ferrari, punta a migliorare il proprio rendimento. Nel frattempo, Andrea Kimi Antonelli ambisce a rimanere la rivelazione del momento.

Carlos Sainz, ora in Williams dopo la notevole prestazione a Imola, cercherà di consolidare il suo percorso ascensionale, mentre Aston Martin e Fernando Alonso mirano a superare le difficoltà che finora ne hanno limitato la competitività.

Qui di seguito trovi tutte le informazioni utili per la domenica, con gli orari e i canali televisivi studiati per paesi dell’America Latina, della Spagna, dell’Italia e degli Stati Uniti.

Orari GP di Monte Carlo 2025 - Domenica

Qui trovi tutti i dettagli relativi a domenica 25 maggio, con gli orari programmati e i canali TV per ciascun paese.

Domenica 25 maggio

Corsa

Italia: 15:00 – DAZN

15:00 – DAZN Argentina: 10:00 – Star+

10:00 – Star+ Colombia: 08:00 – Star+

08:00 – Star+ Messico: 07:00 – Fox Sports

07:00 – Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 06:00 – ESPN

Cosa è successo nelle qualifiche del GP di Monaco?

Lando Norris ha dovuto battere il record della pista per togliere la pole a Charles Leclerc nel Gran Premio di Monaco. Il pilota della McLaren ha superato la Ferrari di appena 0.109 secondi con un giro da 1:09.954 secondi.

Alle sue spalle sono arrivati i suoi compagni di squadra, Oscar Piastri e Lewis Hamilton. Max Verstappen ha completato la Top 5, davanti a Isack Hadjar e Fernando Alonso. Lo spagnolo ha confermato i miglioramenti di Aston Martin con un settimo posto. Il resto dei piloti nella Top 10 comprende Esteban Ocon, Liam Lawson e Alexander Albon.

In Q2, la Mercedes ha vissuto un vero disastro perdendo entrambi i suoi piloti, anche se Kimi ha avuto un incidente in Q1 ed era passato al turno successivo; tuttavia, non ha potuto migliorare i suoi tempi.

Successivamente, anche Russell ha avuto problemi alla vettura ed è stato costretto al ritiro. Insieme ai due Mercedes, sono stati eliminati anche Carlos Sainz, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg nella seconda manche.

In Q1 non ci sono state grandi sorprese, a parte la scarsa prestazione di Alpine. Franco Colapinto e Pierre Gasly sono stati eliminati nel primo turno, chiudendo ultimi e penultimi. Insieme a loro sono usciti Lance Stroll, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto, con un incidente di Antonelli nel finale.

Questi sono i risultati completi delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Qualifiche GP di Monaco 2025

