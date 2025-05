Lando Norris ha dovuto lottare con tutte le sue forze sul tracciato per conquistare la pole position, strappandola a Charles Leclerc nel Gran Premio di Montecarlo 2025.

Il pilota della McLaren ha battuto il suo rivale Ferrari con un margine di appena 0,109 secondi, registrando un giro da 1:09.954. I compagni di squadra, Oscar Piastri e Lewis Hamilton, non sono riusciti a tenere il ritmo, rendendo la prestazione di Norris un momento decisivo in una delle gare più prestigiose del calendario.

Max Verstappen ha completato il Top 5, superando i concorrenti Isack Hadjar e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ha confermato i progressi ottenuti da Aston Martin, con una solida settima posizione.

A completare la Top 10 si sono distinti Esteban Ocon, Liam Lawson e Alexander Albon, contribuendo a una griglia sempre più competitiva e aprendo la strada a una gara piena di emozioni.

La sessione di Q2 ha segnato un vero disastro per la Mercedes, che ha perso ben due piloti in questa fase cruciale. Sebbene Kimi Antonelli, che aveva superato la Q1 nonostante un incidente, potesse accedere al turno successivo, non è riuscito a migliorare ulteriormente i suoi tempi.

Successivamente, George Russell ha avuto problemi al veicolo, costringendolo al ritiro, mentre anche Carlos Sainz, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg sono stati eliminati nella seconda fase delle qualificazioni.

Durante la Q1 non si sono registrate grandi sorprese, eccezion fatta per la deludente prestazione dell’Alpine. Franco Colapinto e Pierre Gasly si sono ritrovati disoccupati, classificandosi rispettivamente negli ultimi posti, mentre Lance Stroll, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto sono stati messi fuori gara a seguito di un incidente sul rettilineo finale a causa del contatto con Antonelli.

Classifica Gran Premio di Montecarlo

Questi sono i risultati completi delle qualificazioni per il Gran Premio di Montecarlo 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1.

Qualifica GP di Montecarlo 2025

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton 6 Alexander Albon 7 Liam Lawson 8 Fernando Alonso 9 Isack Hadjar 10 Esteban Ocon 11 Carlos Sainz 12 Yuki Tsunoda 13 Nico Hulkenberg 14 George Russell 15 Kimi Antonelli 16 Gabriel Bortoleto 17 Oliver Bearman 18 Pierre Gasly 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP3 del GP di Monaco?

Charles Leclerc ha dominato ancora una volta nel terza sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco 2025. Il pilota monegasco ha ottenuto il miglior tempo della sessione con 1:10.953, battendo Max Verstappen di 0.280 secondi.

Nemmeno i piloti McLaren sono riusciti a tener testa al monegasco. Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione e negli ultimi secondi della FP3 ha avuto un incidente contro il muro. L'incidente ha causato l'esposizione della bandiera rossa e la fine della sessione.

Alexander Albon ha ottenuto un altro ottimo risultato con il sesto posto, seguito da Liam Lawson settimo, Carlos Sainz ottavo, Yuki Tsunoda nono e Andrea Kimi Antonelli decimo.

Piloti importanti come George Russell, Fernando Alonso, Pierre Gasly e Franco Colapinto sono rimasti fuori dalla top ten. La preoccupazione per l'argentino è cresciuta dopo essere arrivato di nuovo in ultima posizione.

Questi sono i risultati completi del terzo allenamento libero in vista del Gran Premio di Montecarlo 2025.

FP3 GP di Montecarlo 2025

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton 6 Alexander Albon 7 Liam Lawson 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Kimi Antonelli 11 George Russell 12 Fernando Alonso 13 Nico Hulkenberg 14 Pierre Gasly 15 Lance Stroll 16 Oliver Bearman 17 Isack Hadjar 18 Esteban Ocon 19 Gabriel Bortoleto 20 Franco Colapinto

