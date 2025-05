Charles Leclerc ha dominato la terza sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco 2025.

Il pilota monegasco ha registrato il miglior giro della sessione con un tempo di 1’10.953, superando Max Verstappen di 0.280 secondi e mettendo in difficoltà perfino la McLaren.

Lewis Hamilton si è piazzato quinto, mentre negli ultimi secondi della FP3 il pilota britannico ha colpito il muro, causando l’innalzamento della bandiera rossa e la chiusura anticipata della sessione.

Alexander Albon si è confermato con un ottimo risultato, classificandosi sesto, seguito da Liam Lawson al settimo, Carlos Sainz all’ottavo, Yuki Tsunoda al nono e Andrea Kimi Antonelli al decimo posto.

Importanti nomi come George Russell, Fernando Alonso, Pierre Gasly e Franco Colapinto hanno faticato a inserirsi nella Top 10, alimentando le preoccupazioni per il pilota argentino che, ancora una volta, ha terminato in fondo alla classifica.

FP3 GP di Monaco 2025

Questi sono i risultati completi della terza sessione di prove libere per il Gran Premio di Monaco 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1.

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton 6 Alexander Albon 7 Liam Lawson 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Kimi Antonelli 11 George Russell 12 Fernando Alonso 13 Nico Hulkenberg 14 Pierre Gasly 15 Lance Stroll 16 Oliver Bearman 17 Isack Hadjar 18 Esteban Ocon 19 Gabriel Bortoleto 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP2 del GP di Monaco?

La Ferrari ha dominato il seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Charles Leclerc ha fatto registrare ancora una volta il miglior giro, con un tempo di 1:11.355 secondi, davanti a Oscar Piastri per soli 0.038 secondi.

Anche Lewis Hamilton ha mostrato miglioramenti e ha chiuso in terza posizione nella classifica dei tempi. Lando Norris e Liam Lawson hanno completato i primi cinque piloti in classifica.

Isack Hadjar, nonostante l'incidente, è arrivato sesto e Fernando Alonso settimo, confermando le buone sensazioni mostrate dall'Aston Martin a Imola. Alex Albon, Kimi Antonelli e Max Verstappen hanno completato la Top 10.

George Russell e Carlos Sainz sono stati tra i nomi importanti che si sono classificati lontani dalle prime posizioni. Ecco i risultati completi della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Oscar Piastri 3 Lewis Hamilton 4 Lando Norris 5 Liam Lawson 6 Isack Hadjar 7 Fernando Alonso 8 Alexander Albon 9 Kimi Antonelli 10 Max Verstappen 11 Yuki Tsunoda 12 George Russell 13 Carlos Sainz 14 Gabriel Bortoleto 15 Oliver Bearman 16 Nico Hulkenberg 17 Pierre Gasly 18 Lance Stroll 19 Esteban Ocon 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Monaco?

La Ferrari è rinata a Monaco e ha ottenuto il miglior tempo delle prove libere 1. Charles Leclerc ha fatto segnare il giro più veloce con un tempo di 1:11.964 secondi, battendo Max Verstappen di 0.163.

Dietro di loro sono arrivati Lando Norris, Alexander Albon e Oscar Piastri. George Russell è stato sesto e Carlos Sainz ha nuovamente preceduto Lewis Hamilton in una sessione. Il sette volte campione del mondo ha concluso più indietro, in nona posizione.

Il resto dei piloti nella Top 10 comprendeva Pierre Gasly e Fernando Alonso. Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto sono rimasti fuori dai primi dieci. Questi sono i risultati completi delle prove libere 1 in vista del Gran Premio di Monaco del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 Alexander Albon 5 Oscar Piastri 6 George Russell 7 Carlos Sainz 8 Pierre Gasly 9 Lewis Hamilton 10 Fernando Alonso 11 Kimi Antonelli 12 Nico Hulkenberg 13 Isack Hadjar 14 Yuki Tsunoda 15 Oliver Bearman 16 Esteban Ocon 17 Liam Lawson 18 Gabriel Bortoleto 19 Franco Colapinto 20 Lance Stroll

