Orari e canali TV del GP di Monaco 2025

Le sessioni di allenamento di Formula 1 prenderanno il via questo venerdì, in preparazione del settimo Gran Premio della stagione 2025 a Montecarlo.

Sul circuito del Piccolo Principato, Lewis Hamilton in Ferrari cercherà di migliorare il risultato ottenuto a Imola durante la sua prima gara casalinga, mentre Andrea Kimi Antonelli si sta affermando come una vera rivelazione e Carlos Sainz punta a ritrovare il giusto ritmo con la Williams. Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso sono determinati a superare le difficoltà che finora hanno compromesso la loro competitività.

Si preannuncia inoltre un weekend speciale per Colapinto, che affronta la sua seconda gara con Alpine, dopo aver preso il posto di Jack Doohan. Ecco tutto ciò che occorre sapere per venerdì, con gli orari delle sessioni di allenamento e i canali televisivi dedicati al pubblico in America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Correlato: ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 22 maggio 2025

Si inizia la giornata del continente americano con la prima sessione di allenamenti. Di seguito, gli orari di inizio:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 04:30 hrs

Messico: 05:30 hrs

Stati Uniti (ora centrale): 06:30 hrs

Colombia: 06:30 hrs

Stati Uniti (ora del Est): 07:30 hrs

Argentina: 08:30 hrs

Spagna e Italia: 13:30 hrs

Pratiche Libere 2 (FP2) - Venerdì 22 maggio 2025

La seconda sessione scatta in orario leggermente più avanzato in America. Ecco gli orari:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 08:00 hrs

Messico: 09:00 hrs

Stati Uniti (ora centrale): 10:00 hrs

Colombia: 10:00 hrs

Stati Uniti (ora del Est): 11:00 hrs

Argentina: 12:00 hrs

Spagna e Italia: 17:00 hrs

Come seguire in diretta le sessioni di allenamento di F1 in TV?

Le seguenti emittenti detengono i diritti televisivi per seguire l’azione dal circuito di Miami. Consulta la programmazione locale per non perdere nulla: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes

Spagna: DAZN

Italia: Sky Sport F1

Messico: Fox Sports

Colombia: Disney+

Argentina: Disney+

Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi, mentre per gli appassionati è possibile seguire il Gran Premio di Miami in 4K UHD con F1 TV Premium cliccando AQUÍ.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato