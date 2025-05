Svela i suoi timori sulla F1 in vista del passaggio al 2026.

Lewis Hamilton ha espresso le sue preoccupazioni in vista della stagione 2026 di Formula 1, manifestando una certa nostalgia per l'epoca d'oro di Michael Schumacher.

Le nuove normative, in arrivo già dal prossimo anno, puntano a una maggiore sostenibilità grazie a un incremento dell’uso dell’energia elettrica e a vetture progettate per essere più leggere. Tuttavia, il sette volte campione teme che la riduzione del suono, oggi tipica delle unità V6, possa accentuarsi ulteriormente con i futuri cambiamenti regolamentari, aggravando una situazione già critica legata al peso elevato dei monoposto attuali.

"Personalmente non credo che stiamo procedendo nella giusta direzione, anche se chissà, forse il prossimo anno mi sorprenderanno e le vetture saranno davvero spettacolari", ha dichiarato il pilota di 40 anni a Sky Sports F1. "Le auto risultano più lente e ogni volta più pesanti; se l'anno prossimo ci saranno vetture più leggere, questa generazione rimarrà comunque quella in cui ho dovuto sopportare il maggior peso in gara".

Con tono malinconico, Hamilton ha aggiunto: "Mi manca il rombo del motore. Ascoltare un V12 della Ferrari è un'emozione unica, il battito vero del motore. Sebbene l'introduzione dei V6 rappresenti un passo positivo verso la sostenibilità, è innegabile che il rugito delle vetture non si sente più come ai tempi in cui le macchine di Schumacher dominavano le piste."

Può Hamilton conquistare un titolo mondiale con la Ferrari?

La carriera di Hamilton in Ferrari è iniziata con alcune difficoltà, sebbene siano già emersi segnali positivi nella collaborazione con il team. Il pilota britannico, che ha conquistato il quarto posto a Imola, si mostra ottimista riguardo all'ambiente interno e la sua ambizione è chiara: sfidare per un storico ottavo campionato mondiale, un traguardo che Schumacher non fu mai in grado di raggiungere, e farlo con la scuderia in cui il tedesco ha ottenuto tanto successo.

Pur consapevole che l’età possa rappresentare un limite nel replicare l’impressionante record di cinque titoli mondiali vinti con Ferrari, Hamilton si conferma la scelta più prestigiosa per il team negli ultimi anni. Il suo obiettivo è guidare la scuderia più vincente della storia verso il primo campionato mondiale dal 2008.

Parallelamente, il pilota britannico auspica che, nonostante i cambiamenti in arrivo nel 2026, la Ferrari riesca a superare i suoi rivali in un nuovo assetto competitivo. Non è l'unico in Formula 1 a esprimere preoccupazione per la progressiva perdita del caratteristico suono dei monoposto moderni.

Recentemente, infatti, è stata respinta la proposta avanzata da Christian Horner di rinunciare all’introduzione di nuove norme prima del 2028, ipotizzando invece un ritorno ai motori V10 alimentati da combustibile sostenibile, un’idea che potrebbe riprendere vita nel 2030.

