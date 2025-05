Antonelli risponde con emozione al messaggio di Hamilton

Kimi Antonelli ha finalmente letto il messaggio lasciato da Lewis Hamilton durante l’ultima stagione con Mercedes.

Il giovane pilota di 18 anni, scelto come sostituto di Hamilton per il Gran Premio d’Italia 2024, ha ricevuto una commovente nota scritta a mano nella sua area riservata ai piloti. Durante il weekend a Imola, prima tappa europea della stagione 2025, il motorhome usato da Mercedes in tutte le prove gli ha riservato una piacevole sorpresa. Il team ha immortalato il momento in cui Antonelli ha letto il messaggio, condividendolo poi sui social e testimoniando l’emozione di quel gesto inaspettato.

L’italiano, visibilmente toccato dalle parole del sette volte campione, ha raccontato di come leggere quel messaggio gli abbia letteralmente riempito il cuore. In conferenza stampa ha definito l’esperienza “incredibile”, sottolineando che ricevere un messaggio da una figura così importante nello sport è un onore raro. Il testo, intriso di consigli e stimoli a dare sempre il massimo in pista, ha rafforzato in lui la determinazione di eccellere in ogni gara, lasciando un segno profondo nella sua giovane carriera.

Il messaggio di Hamilton per Antonelli

Quando gli è stato chiesto se avrebbe conservato la nota, Antonelli ha risposto con decisione: “Assolutamente sì! La tengo esposta nella mia stanza per ricordarmi ogni giorno questo gesto speciale.”

Pur non essendo stato reso pubblico il contenuto completo, Stephen Lord, coordinatore del team corse Mercedes, ha anticipato alcuni dettagli durante il podcast Beyond the Grid. Ha spiegato che si trattava di un caloroso benvenuto rivolto a Kimi nel nuovo ambiente, un invito a prendersi cura del team affinché esso si prenda cura di lui, un messaggio così significativo da essere stato incorniciato in un pannello di vetro destinato a rimanere presente per sempre.

