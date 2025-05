Leclerc CONFERMA la peggiore notizia per la Ferrari nel 2025!

Charles Leclerc ha annunciato una notizia pesante per la Ferrari, che si prepara ad affrontare il resto del campionato 2025 di Formula 1 in condizioni difficili.

Durante la conferenza stampa pre GP di Montecarlo, il pilota monegasco ha dichiarato: "Stiamo lavorando intensamente per recuperare il rendimento perso contro McLaren e Red Bull.

"Il nostro impegno è ora volto a ottimizzare l'SF-25, per tornare ben presto sulla strada della vittoria. Sappiamo quali modifiche sono necessarie, sebbene non possa dire con certezza quanti giorni ci vorranno.

"È evidente che attualmente le prestazioni non sono soddisfacenti, a malincuore, nonostante la battaglia per il titolo costruttori della scorsa stagione; all’inizio, con la medesima ambizione, abbiamo però dovuto ammettere che la vettura non era all’altezza, pur rimanendo determinati."

Com'è la classifica costruttori dopo il GP dell'Emilia-Romagna?

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ha confermato il dominio della McLaren in Formula 1, ma continuano a esserci alcune sorprese nella classifica costruttori grazie ai segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, con diverse safety car e guasti ai motori di alcune monoposto che hanno condizionato la gara.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza, subendo il ritiro di Kimi Antonelli, mentre chi ha saputo sfruttare al meglio la gara sono stati altri team come Ferrari e Red Bull, con Verstappen vincitore, Hamilton quarto e Leclerc sesto.

Una piacevole sorpresa è rappresentata dalla Williams, nuovamente in buona posizione sulla griglia grazie ad Albon e Sainz, rispettivamente quinto e ottavo. Ecco la classifica attuale del Campionato Costruttori della Formula 1 2025.

1. McLaren 279 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 131 punti

4. Ferrari 114 punti

5. Williams 51 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 10 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

