Il calendario del Gran Premio di Monaco

Dopo la vittoria di Max Verstappen a Imola, la Formula 1 si prepara a un appuntamento imperdibile: il Gran Premio di Monaco.

Pur non essendo sempre il momento clou della stagione, la sessione di qualifiche promette spettacolo e adrenalina. Il campionato vede attualmente in testa Oscar Piastri, che ha totalizzato 146 punti, seguito a breve distanza da Lando Norris con 133.

Nel frattempo, Verstappen, con 124 punti, sta riducendo il divario con il duo McLaren. Il circuito di Monaco, parte integrante del calendario fin dal 1950, continua a incantare gli appassionati grazie al suo storico fascino e alle sfide uniche che offre.

Calendario del Gran Premio di Monaco

Il weekend di gara a Monte Carlo inizierà venerdì con la prima sessione di prove libere alle 13.30, seguita dalla seconda alle 17.00, orario locale.

Sabato 24 maggio, team e piloti disputeranno un’ultima ora di prove libere dalle 12.30, per poi affrontare la qualifiche delle 16.00, che determinano la griglia di partenza per la corsa di domenica 25, in partenza alle 15.00.

La gara, strutturata in 78 giri su un tracciato lungo 3,3 km, vede ancora il record del giro detenuto da Lewis Hamilton, registrato nel 2021 in 1:12.909.

