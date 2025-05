TUTTO sulle teorie del complotto sulla safety car di Antonelli a Imola

Sui social media sono emerse diverse teorie del complotto in merito all'apparizione del safety car durante la gara a Imola, utilizzato per rimuovere la vettura di Kimi Antonelli.

Alcuni appassionati hanno richiamato alla memoria l'incidente di Esteban Ocon, durante il quale fu attivata soltanto la Virtual Safety Car (VSC). Il presidente della GPDA, Alexander Wurz, ha illustrato la decisione presa dalla direzione di gara tramite un suo intervento su X. Ha inoltre sottolineato che ogni scelta tecnica è stata adottata seguendo rigorosi criteri di sicurezza e regolarità, rendendo così comprensibili le scelte del team agli appassionati.

Lo scorso domenica, Ocon divenne il primo pilota a ritirarsi dal Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Durante il giro 29, la sua Haas perse notevolmente velocità, costringendolo a parcheggiare sull'erba subito dopo la curva Tosa 1. In risposta, la direzione di gara optò per l'attivazione della VSC, permettendo così un ritiro sicuro del veicolo e consentendo a piloti come Max Verstappen di beneficiare di un pit stop privo di penalità. Questa scelta ha anche ridotto al minimo i rischi per tutti i partecipanti, garantendo un intervento tempestivo dei mezzi di sicurezza.

Tuttavia, pochi istanti dopo, Antonelli fu costretto a fermare il suo Mercedes a soli cinquanta metri in avanti, imponendo l'impiego di un safety car completo. Tale decisione suscitò numerose polemiche, eliminando completamente il vantaggio accumulato da Verstappen e alimentando le accuse di una presunta manipolazione della gara. La procedura adottata ha diviso l’opinione tra gli appassionati, sollevando un acceso dibattito sulle strategie adottate dalla direzione di gara in situazioni di emergenza.

Wurz ha ricevuto numerose domande come presidente della GPDA

Wurz ha chiarito che la decisione adottata dalla direzione di gara era pienamente logica. "Nelle ultime 24 ore ho ricevuto numerose domande da giornalisti e appassionati, basate sul dubbio che la FIA avesse agito in maniera incoerente: attivando la VSC in seguito al problema verificatosi al termine della curva sette durante l'incidente di Ocon, per poi optare per l'impiego del safety car in una situazione analoga con Antonelli nella medesima zona", ha spiegato. In questo contesto, il dirigente ha ribadito come le decisioni siano sempre guidate dalla priorità della sicurezza e dalla necessità di intervento tempestivo in caso di emergenza.

L'esperto austriaco ha evidenziato che Antonelli si trovava semplicemente leggermente più distante dalla pista, una condizione che ha costretto i mezzi di soccorso ad accedere al circuito. Dal tragico incidente che coinvolse Jules Bianchi nel 2014, la normativa impone l'attivazione immediata del safety car non appena un veicolo di emergenza entra in pista. "La decisione del direttore di gara non è stata assolutamente incoerente, bensì una scelta estremamente opportuna dal punto di vista della sicurezza", ha concluso Wurz.

