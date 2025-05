La Ferrari abbandona l'iconico rosso per il GP di Monaco

Ferrari ha annunciato un sorprendente restyling in vista del prossimo Gran Premio di Monte Carlo. Tuttavia, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, non ha partecipato alla presentazione.

La scuderia ha svelato che, durante il weekend, entrambi i piloti indosseranno tute completamente bianche arricchite da delicati accenti blu, frutto della collaborazione con HP. Questa scelta segna un netto allontanamento dal classico rosso che ha sempre contraddistinto la squadra più titolata della storia della Formula 1.

Charles Leclerc si prepara a disputare il Gran Premio di casa, in qualità di campione in carica, dopo l’emozionante vittoria per le strade di Monte Carlo nel 2024. Il pilota monegasco è stato inoltre il volto della campagna di lancio della nuova immagine, consolidandosi come la vera protagonista mentre Ferrari condivideva il restyling sui social.

Nel frattempo, Lewis Hamilton non è ancora stato fotografato con la nuova uniforme, alimentando l’attesa dei tifosi.

Correlato: ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

Hamilton si riprende dopo una prestazione impressionante

Dopo un inizio complicato con Ferrari, Hamilton ha offerto una delle migliori performance del weekend scorso. Partito dalla dodicesima posizione, è riuscito a raggiungere il quarto posto, battuto di appena un secondo dalla zona del podio.

In un’intervista post-gara il pilota ha espresso soddisfazione, auspicando che questo rendimento segni l’inizio di una fase positiva per la squadra di Maranello. Tuttavia, le difficoltà in qualifica, sia per lui che per la scuderia, preannunciano un weekend difficile a Monte Carlo, un circuito notoriamente impegnativo per i sorpassi. Le nuove uniformi non potranno che attirare tutti gli sguardi nel principato.

Guarda i Gran Premi della stagione in 4K UHD su F1 TV Premium cliccando QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato