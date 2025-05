Hamilton firma un NUOVO contratto

Il pilota Ferrari, Lewis Hamilton, ha siglato un accordo esclusivo con una rinomata azienda tecnologica.

Nonostante si trovi negli anni finali della sua brillante carriera in Formula 1, il britannico resta una delle veri icone dello sport, attirando l’interesse di marchi internazionali desiderosi di associarsi alla sua immagine.

Inoltre, Perplexity AI, una piattaforma all’avanguardia che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire risposte innovative, entra a far parte del progetto come nuovo partner strategico. Questa collaborazione segna il debutto della compagnia nel mondo del patrocinio sportivo, puntando a sfruttare la visibilità globale di Hamilton per espandere il proprio raggio d’azione, come riportato da SportsMint Media.

Il carisma di Hamilton resta intatto

Il vice presidente commerciale di Perplexity, Ryan Foutty, ha spiegato: “Dopo aver esaminato diverse possibilità lungo il paddock, abbiamo compreso subito che Lewis Hamilton rappresentava il partner ideale per noi. La sua immagine, la visibilità del suo casco e l’alta fidelizzazione dei suoi numerosi follower costituiscono un’opportunità imperdibile per far conoscere le capacità di Perplexity.”

Con il successo accumulato, Hamilton incarna valori di grandezza ed eccellenza, qualità che la nuova collaborazione ambisce a trasmettere agli appassionati. Il pilota, che ha recentemente rinnovato la sua energia al passaggio dalla Mercedes alla Scuderia, spera che il weekend a Imola possa segnare l’inizio di una fase positiva per Ferrari, nonostante le difficoltà riscontrate.

Attualmente, infatti, Hamilton è in calo rispetto al compagno Charles Leclerc nella classifica generale e ha espresso più volte la sua frustrazione, ammettendo di non riuscire ancora a individuare chiaramente le cause dei problemi. Alcuni esperti ritengono addirittura che, se i risultati non miglioreranno rapidamente, il pilota potrebbe essere costretto a considerare un’uscita definitiva dalla competizione.

