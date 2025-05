Ritorno inaspettato al volante della Ferrari

La stella Carlos Sainz è tornato alla guida della Ferrari questa settimana, diretto a una cena con il suo ex compagno di McLaren, Lando Norris. I due corridori sono rientrati nel Principato dopo la gara di Imola dello scorso weekend e ora si preparano per l’ottava giornata del campionato in programma per questo fine settimana.

Entrambi hanno fatto di Monaco la loro casa, una meta preferita dai piloti quando non sono sulla pista o impegnati in un fitto calendario di 24 gare. Durante il weekend europeo, il Gran Premio di Monaco animerà le strade della città: dal 23 maggio, i protagonisti della griglia 2025 si affronteranno sul celebre circuito, con le qualifiche previste per sabato e la gara principale in programma per domenica.

Prima dell’inizio della nuova sfida, l’intesa tra i due piloti ha permesso loro di trascorrere insieme una serata di meritato relax. In quella che è stata una serata all’insegna del lusso, Sainz ha fatto la sua comparsa a bordo della sua esclusiva Ferrari Daytona SP3, aggiungendo un tocco di glamour all’evento.

All’inizio dell’anno, il pilota aveva ricevuto a Monaco un modello personalizzato, valutato intorno ai 4 milioni di dollari, dotato di un motore V12 atmosferico da 6,5 L in grado di erogare 829 cavalli: il V12 non ibrido più potente mai realizzato da Ferrari.

Il pilota trentenne ha inoltre ricevuto lo scorso anno la Ferrari F1-75 come gesto finale della Scuderia, dopo che il team italiano aveva deciso di sostituirlo con il sette volte campione Lewis Hamilton, decisione che lo aveva portato a fare il salto verso la Williams.

Com'è il Campionato Piloti dopo il GP dell'Emilia-Romagna?

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ha visto una gara dominante da parte di Max Verstappen che ha preso il comando alla prima curva e nessuno è riuscito a fermarlo.

Oscar Piastri ha perso ancora terreno nella leadership del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto un terzo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra arrivare secondo e Verstappen vincere.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché ha dovuto ritirarsi dalla gara. I piloti spagnoli hanno vissuto un pomeriggio altalenante, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che è riuscito a segnare, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

In quella che è stata la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, ci sono sensazioni positive, poiché ha terminato al quarto posto, davanti a Charles Leclerc.

