Hamilton rivela un aggiornamento commovente sulla sua salute

Lewis Hamilton si è mostrato aperto riguardo ai messaggi che gli fanno battere il cuore in relazione al suo cane Roscoe, mentre ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute dell’animale.

All’inizio di questo mese era stato confermato che il bulldog aveva contratto una polmonite. Kirsten McMillan, addestratrice animale che si prende cura di Roscoe mentre Hamilton è impegnato in Formula 1, aveva informato i tifosi della situazione, rassicurando che il suo amico a quattro zampe sta migliorando giorno dopo giorno.

Prima del Gran Premio dell’Emilia-Romagna dello scorso weekend, il pilota aveva espresso grande sollievo nel ricevere conferma del benessere del compagno. "Adesso sta abbastanza bene", ha dichiarato.

"Ha 12 anni e mezzo, ormai è tutto un veterano. Ha avuto la polmonite, ma fortunatamente sta migliorando. Tuttavia, ogni volta che ricevo un messaggio da chi si prende cura di lui, il mio cuore accelera, perché non si sa mai quali novità possano arrivare."

Roscoe Hamilton si prepara a tornare a Silverstone

Hamilton ha adottato Roscoe nel 2013 e da allora i due hanno condiviso numerosi fine settimana nei paddock della Formula 1. L’anno scorso il pilota è stato avvistato mentre sfoggiava i colori Ferrari sui propri canali social, preannunciando un possibile cambio verso i giganti italiani; e sembra che le sorprese non siano finite.

"Desidero davvero portarlo a Silverstone e, perché no, anche a Monza quest’anno", ha affermato il pilota 40enne, aggiungendo con un sorriso: "Immagino di vestirlo con una mantella rossa." Ha poi sottolineato quanto sia raro vedere un bulldog raggiungere quest’età: "Ero con lui prima di Miami e continua a dimostrarsi gioviale, pur amando il relax e il sonno."

Il campione, vincitore in 105 gare, ha attraversato mesi difficili sia dentro che fuori pista. Dopo il passaggio dalla Mercedes, non è ancora riuscito a trovare la scintilla in Ferrari; tuttavia, a Imola lo scorso fine settimana ha ottenuto un impulso fondamentale classificandosi quarto, il miglior risultato dell’anno finora. Con la rotta ormai tracciata verso Monaco, Hamilton si posiziona al sesto posto nella classifica generale, collocandosi tra il compagno di squadra Charles Leclerc e Kimi Antonelli, che lo ha sostituito nelle Silver Arrows.

