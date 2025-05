Leclerc ammette di aver giocato secondo le regole a Imola

Charles Leclerc ha ammesso di aver "giocato con le regole" durante il weekend scorso al Gran Premio di Imola.

Il pilota monegasco avrebbe potuto ottenere un risultato migliore se non fosse intervenuta una decisione controversa da parte del team, che gli ha costato il quinto posto a favore di Alex Albon.

La mossa è avvenuta quando il pilota della Williams è stato costretto a compiere una brusca manovra, strisciando sulle ghiaie a causa dello spazio insufficiente, messo in difficoltà dalla difesa di Leclerc. La Ferrari ha deciso di agire in modo proattivo, cedendo la posizione per evitare possibili sanzioni successive da parte dei commissari di gara.

Dopo la corsa, Charles ha dichiarato di essere convinto di aver operato nel rispetto delle regole, una certezza che è maturata rivedendo le immagini video: "È vero, ognuno di noi ha le regole nella testa e cerchiamo sempre di sfruttarle a nostro vantaggio.

"L'obiettivo era proprio questo. A volte basta un centimetro per rientrare o uscire dalle norme. Valutare la situazione a 250 km/h non è semplice e, anche se credevo di aver fatto la cosa giusta, dall'esterno può sembrare tutto il contrario", ha spiegato.

Ha poi aggiunto: "Rivedrò le immagini e, se noterò qualche imprecisione, lo ammetterò a Alex; per ora, però, ritengo di non aver commesso errori".

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP dell’Emilia-Romagna?

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori grazie ai segnali di ripresa della Red Bull e della Ferrari.

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari non c’è stato margine di manovra per nessun pilota, poiché diverse safety car e guasti ai motori di alcune monoposto hanno condizionato la gara.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza, subendo il ritiro di Kimi Antonelli, e chi ha saputo approfittarne meglio sono stati altri, come la Ferrari e la Red Bull, con Verstappen vincitore della gara, Hamilton quarto e Leclerc sesto.

Una piacevole sorpresa è rappresentata dalla Williams, che si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz, rispettivamente quinto e ottavo. Ecco le attuali posizioni del Campionato del Mondo Costruttori di Formula 1 2025.

1. McLaren 279 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 131 punti

4. Ferrari 114 punti

5. Williams 51 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 10 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

