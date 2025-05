Messaggio preoccupante di Lewis Hamilton sul suo futuro

Lewis Hamilton ha manifestato una grande preoccupazione per il suo futuro in Formula 1.

Il pilota britannico è angosciato dai cambiamenti regolamentari in arrivo in Formula 1, ritenendo che la direzione intrapresa dalla competizione sia sbagliata. Nel 2026 entrerà in vigore un nuovo regolamento che favorirà l’uso dell’energia elettrica e definirà regole per i telai che renderanno le vetture più leggere, compatte e rispettose dell’ambiente.

Tuttavia, il sette volte campione si preoccupa per la progressiva diminuzione del rombo dei motori V6, qualcosa che, secondo lui, peggiorerà con le nuove misure. Il pilota ritiene che le monoposto attuali siano troppo pesanti e ha lasciato intendere le difficoltà che affronta con questa generazione di vetture: "Personalmente, non credo che stiamo andando nella direzione giusta, anche se forse il prossimo anno mi sorprenderanno e le vetture risulteranno davvero spettacolari", ha dichiarato a Sky Sports F1.

Inoltre, rimpiange la perdita del suono coinvolgente, ricordando l’inconfondibile rombo di una Ferrari V12 ai tempi di Michael Schumacher: "Le auto stanno diventando più lente e pesanti, anche se l’anno prossimo saranno più agili, questa generazione è senza dubbio la più pesante con cui abbia mai corso. Mi manca quel suono potente che caratterizzava i motori di una volta; quando sentivi una Ferrari V12, si percepiva la passione in ogni curva", ha commentato.

Correlato: Hamilton rilascia un'intervista piccante sulla Ferrari dopo il GP dell'Emilia-Romagna

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato