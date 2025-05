Leclerc sottolinea il grande problema della Ferrari dopo il GP di Imola

Charles Leclerc ha dovuto accontentarsi del sesto posto nel Gran Premio dell'Emilia-Romagna, riflettendo a fondo sulla sua partenza in griglia, che ha influito negativamente sull’andamento della gara.

Dopo aver messo in piedi una strategia apparentemente perfetta, il pilota della Ferrari si è trovato in difficoltà a causa dell’intervento della safety car, episodio che ha compromesso le sue possibilità di scalare il podio. Un ulteriore incidente con Albon lo ha penalizzato, facendogli perdere quella che avrebbe potuto essere una solida quinta posizione.

"Partendo undicesimo, come pilota non ci si può accontentare della situazione. Ho corso dei rischi: non penso che Pierre avesse la colpa o che avessi superato il limite. È stato semplicemente un incidente di gara", ha commentato Leclerc al termine della corsa.

