Previsioni meteo per il GP di Monaco 2025; Le ultime da Monte Carlo

La ottava gara della stagione 2025 di Formula 1 si svolge questo weekend con l’82ª edizione del Gran Premio di Monte Carlo.

Lo scorso anno Charles Leclerc è stato acclamato come il “principe di Monte Carlo” grazie alla sua prima vittoria sulla terra del principato, regalando alla Ferrari il suo primo trionfo in questo circuito dal 2017, quando lo ottenne Sebastian Vettel.

Tuttavia, ripetere quel successo nel 2025 si preannuncia un’impresa difficile sia per Leclerc che per Lewis Hamilton, a causa di una debole prestazione in qualifica che potrebbe limitare le loro possibilità nel circuito monegasco.

Di solito il pilota che parte dalla pole conquista la vittoria e, con Max Verstappen e Oscar Piastri che vantano già tre pole in sette gare, i due sembrano essere i favoriti per imporsi nel principato.

La gara a Monte Carlo si disputerà secondo la formula della doppia sosta obbligatoria, una regola adottata per rendere l’evento ancora più avvincente per i tifosi da casa; a questa sfida si aggiunge l’incertezza legata alle condizioni meteorologiche, che potrebbero portare a un risultato del tutto imprevedibile.

Previsioni meteo per il Gran Premio di Monte Carlo

Venerdì 23 maggio – FP1 e FP2

La prima sessione di prove si aprirà con periodi di sole intervallati da una leggera brezza proveniente da sud, interessando sia l’area del Portier che il tunnel. Pur essendoci una minima possibilità di pioggia, stimata intorno al 17%, le temperature si manterranno piacevoli a 19 °C.

Durante la FP2, il cielo schiarirà con la scomparsa della maggior parte delle nubi: la temperatura rimarrà stabile a 19 °C, mentre la probabilità di precipitazioni scenderà al 15%. I venti, deboli e costanti, soffieranno con raffiche fino a 6 mph da sud e sud-ovest.

Sabato 24 maggio – FP3 e Qualifiche

La giornata di sabato è cruciale a Monte Carlo: i piloti cercheranno di evitare il minimo contatto con le barriere o interferenze con gli avversari, poiché un’eventuale penalizzazione potrebbe costare posizioni in un circuito dove sorpassare è particolarmente arduo.

La FP3 si svolgerà con una leggera brezza dal sud, cieli intermittenti e humidity attorno al 68% con una bassa possibilità (13%) di pioggia, mantenendo una temperatura costante di 19 °C.

Per la sessione di qualifiche, la probabilità di pioggia salirà al 22%. Qualora si verificassero acquazzoni, le squadre dovranno decidere rapidamente se proseguire con pneumatici slick, rischiando contatti con le barriere, oppure optare per composti intermedi. I venti mediterranei resteranno tranquilli, con valori intorno ai 7 mph, garantendo nel complesso una giornata piacevole.

Domenica 25 maggio – Gara

La giornata della gara si prospetta la più luminosa del weekend: un sole persistente accompagnerà l’intera competizione senza alcuna possibilità di pioggia. Le condizioni asciutte garantiranno una partenza regolare, con temperature che toccheranno i 20 °C e un’umidità sostenuta al 68%.

Rimanete aggiornati su GPFans.com per tutte le novità che si susseguiranno in vista del Gran Premio di Monte Carlo.

