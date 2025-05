DNF 2025: Ocon e Antonelli si ritirano a Imola

Andrea Kimi Antonelli è stato costretto ad abbandonare il suo Gran Premio di casa, affiancando Esteban Ocon in una lista poco incoraggiante.

Ogni stagione quasi tutti i piloti si trovano ad affrontare almeno un abbandono, e in molti casi addirittura più di uno. Resta da vedere quanti incidenti DNF si accumuleranno nel 2025.

Nel 2024, Alex Albon ha guidato la classifica con sei abbandoni. Sergio Pérez si è ritirato in cinque occasioni, mentre Yuki Tsunoda ha totalizzato quattro abbandoni, completando il podio.

Inoltre, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lance Stroll e Franco Colapinto hanno registrato tre ritiri ciascuno. Solo Oliver Bearman e Oscar Piastri sono riusciti a terminare la stagione senza un DNF.

Correlato: ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

Abbandoni nel 2025

La stagione 2025 ha avuto inizio con il Gran Premio d’Australia, dove sei piloti avevano già accumulato un abbandono. La striscia negativa è cominciata ancor prima della gara, quando Isack Hadjar ha dovuto ritirarsi durante la sessione di formazione. Successivamente, Jack Doohan e Carlos Sainz hanno abbandonato fin dai primi momenti, mentre Fernando Alonso è stato costretto a lasciare la corsa dopo 32 giri. Infine, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson hanno interrotto la gara rispettivamente dopo 45 e 46 giri.

In Cina la situazione è stata meno caotica: solo Alonso ha dovuto abbandonare a causa di problemi ai freni, portandolo ad accumulare due DNF in sole due gare. Dopo il Gran Premio del Bahrain, Carlos Sainz ha segnato il suo secondo abbandono a Sakhir, risultando l'unico pilota ad aver interrotto la gara in quella tappa.

In Arabia Saudita la situazione si è complicata fin dalla prima tornata, quando Yuki Tsunoda e Pierre Gasly sono entrati in collisione, costringendoli all'abbandono. A Miami, quattro piloti hanno ritirato: Jack Doohan, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson si sono ritirati già al primo giro. Infine, ad Imola —prima gara del 2025—, Antonelli e Ocon sono stati gli unici a non riuscire a coincidere il traguardo.

Classifica del Campionato di Formula 1 2025

Abbandoni piloti 2025

Pilota Abbandoni Fernando Alonso 2 Carlos Sainz 2 Jack Doohan 2 Gabriel Bortoleto 2 Liam Lawson 2 Isack Hadjar 1 Yuki Tsunoda 1 Pierre Gasly 1 Oliver Bearman 1 Andrea Kimi Antonelli 1 Esteban Ocon 1

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato