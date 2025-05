Il complicato paragone sui tifosi della Ferrari al GP di Imola

La Ferrari è stata recentemente messa a confronto con l’Atlético di Madrid, un paragone che rischia di sminuire la storica tradizione della Scuderia.

Durante il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, nel cuore dell’entusiasmo dei tifosi rossi, l’atmosfera si è fatta elettrica: gli appassionati hanno riempito le tribune per offrire un sostegno incondizionato ai propri piloti, trasformando il circuito in un vero e proprio tempio della passione. Questo tifo caloroso testimonia il profondo legame che unisce la Ferrari ai suoi sostenitori, rendendo ogni gara un momento di festa e orgoglio.

Marc Gené ha poi evidenziato con interesse il curioso parallelismo tra i tifosi Ferrari e gli appassionati delle squadre calcistiche spagnole. L’ambasciatore della Scuderia per DAZN ha dichiarato: "Sono più simili a quelli dell’Atleti, che sostengono la squadra in ogni circostanza, piuttosto che a quelli del Barcellona o di Madrid, che applaudono solo in caso di vittoria". Le sue parole sottolineano come la fedeltà e la costanza dei tifosi rossi rappresentino un elemento distintivo e prezioso nel panorama sportivo.

