Alonso e le sue parole incendiarie su Hamilton a Imola

Fernando Alonso ha deciso di intensificare la sua rivalità con Lewis Hamilton inviando un messaggio molto chiaro sulle prestazioni del britannico.

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna, essendo la gara di casa della Ferrari e distante appena un’ora da Maranello, rappresenta un appuntamento particolarmente sentito per la Scuderia. Tuttavia, nonostante il buon risultato ottenuto, il pilota spagnolo di Aston Martin ha giudicato il lavoro del weekend alquanto mediocre, aggiungendo così un ulteriore capitolo a una rivalità che si fa sempre più accesa.

Alonso non ha esitato a lanciare critiche taglienti: "Ci sono piloti che hanno trascorso un weekend piuttosto mediocre e, nonostante ciò, sono riusciti a finire nel Top 5". Queste parole, rivolte in maniera esplicita a Hamilton – che ha concluso al quarto posto a bordo di una Ferrari – sottolineano come, in una competizione dove ogni dettaglio conta, anche le prestazioni altalenanti possano fare la differenza nelle sfide per il titolo.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riferito dal noto giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo non si limiterà a un impegno breve: "È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una visione che abbraccia fino al 2026". L’ipotesi di vedere il campione britannico vestire il rosso Ferrari, un tempo confinata ai sogni più ambiziosi, si trasforma oggi in un fatto storico, poiché un pilota dai titoli così prestigiosi non aveva mai calcato le piste della Scuderia.

Il quadro si fa ancora più suggestivo se si ripensa al passato: Michael Schumacher, ad esempio, arrivò in Ferrari dopo aver già vinto due titoli mondiali, mentre oggi assistiamo a un passaggio di testimone che promette di essere altrettanto epocale. Come osserva Mogol, "se il successo sarà confermato o meno, lo scopriremo vivendo". L’annuncio ufficiale della Ferrari conferma che Hamilton farà il suo ingresso nel team nel 2025 con un contratto pluriennale, un accordo che si preannuncia particolarmente vantaggioso, garantendogli così un posto tra i piloti meglio retribuiti nell’intera griglia.

