Tutto sul ritiro di Kimi Antonelli dal GP di Imola

La stella della Formula 1 della Mercedes, Kimi Antonelli, ha vissuto un finale da incubo al Gran Premio dell'Emilia-Romagna, abbandonando la corsa nella sua prima apparizione casalinga ad Imola.

Il pilota italiano, infatti, ha bloccato la vettura in curva 7, parcheggiandola sull’erba, provocando l’ingresso della safety car al giro 46. Durante la gara, Antonelli ha segnalato via radio un imprevisto che ha comportato una perdita di potenza, dovuta a un malfunzionamento del controllo dell’acceleratore, segnando così il suo primo abbandono in Formula 1.

Cosa è successo dopo l'abbandono di Kimi Antonelli?

Il dispiegamento della safety car ha consentito di raggruppare i piloti proprio mentre Max Verstappen aveva accumulato un notevole vantaggio. Il recupero del monoplazza è richiestosi oltre dieci minuti, ritardando la ripresa della gara e creando ulteriori sfide sul circuito. Alla fine, nonostante le complicazioni, Verstappen è riuscito a consolidare la sua vittoria, mentre i piloti della McLaren hanno faticato a stare al passo.

Lewis Hamilton ha conquistato una rimonta per assicurarsi il quarto posto e Alex Albon ha lottato fino all’ultimo per superare Charles Leclerc, completando così un top dieci che ha visto anche George Russell, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda emergere tra i protagonisti.

