Verstappen vince il GP dell'Emilia-Romagna; Incubo per Antonelli

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ha confermato la supremazia di Max Verstappen, il quale ha dimostrato ancora una volta di avere la qualità necessaria per dominare le gare. Fin dall'inizio della corsa, l'olandese ha messo in luce la sua forza, sorpassando Oscar Piastri con un gesto deciso e lasciando alle spalle avversari di rilievo come Lando Norris, in una sfida contro i McLaren che ha reso la gara estremamente combattuta.

Il circuito Enzo e Dino Ferraro ha offerto emozioni continue, con passaggi di sorpasso spettacolari che hanno mantenuto alta la tensione tra i piloti. Al giro 33, un guasto tecnico ha costretto Esteban Ocon ad abbandonare, inducendo l'uso del safety car virtuale. Pochi giri dopo, al 46° giro, un nuovo intervento del Safety Car è stato necessario quando Andrea Kimi Antonelli, in occasione della sua prima corsa in casa Mercedes, ha subito problemi tecnici che lo hanno portato al ritiro.

Fernando Alonso, partito in posizione favorevole, aveva le carte in regola per lottare per i punti, ma la scarsa competitività della Aston Martin che guida lo ha fatto finire nuovamente fuori dalla zona premiata. Ferrari, invece, ha raccolto alcuni risultati positivi: Lewis Hamilton ha concluso in una solida quarta posizione, mentre Charles Leclerc si è piazzato al sesto posto. Nel frattempo, Carlos Sainz è riuscito a riservare un piazzamento tra i punti, e Alexander Albon ha brillato conquistando il quinto posto, superando di poco la prestazione del pilota spagnolo.

In una stagione che vede numerosi volti nuovi, il debutto di Franco Colapinto si è rivelato promettente. L'argentino ha concluso la gara al sedicesimo posto, subito dietro il compagno Pierre Gasly, offrendo un segnale incoraggiante per il suo futuro in F1. La prova ad Imola ha sottolineato sia la competitività dei favoriti sia il potenziale emergente dei giovani talenti in pista.

Correlato: ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

Come si è concluso il Gran Premio di Emilia-Romagna 2025?

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Óscar Piastri

4. Lewis Hamilton

5. Alexander Albon

6. Charles Leclerc

7. George Russell

8. Carlos Sainz

9. Isack Hadjar

10. Yuki Tsunoda

11. Fernando Alonso

12. Nico Hülkenberg

13. Pierre Gasly

14. Liam Lawson

15. Lance Stroll

16. Franco Colapinto

17. Gabriel Bortoleto

18. Oliver Bearman

19. Andrea Kimi Antonelli

20. Esteban Ocon

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato