Andrea Kimi Antonelli ha fatto una confessione che pochi dei suoi tifosi si aspettavano di sentire.

Il pilota della Mercedes ha rivelato alla stampa di aver commesso un errore durante il venerdì di prove libere: "A parte il traffico, ho commesso un errore nel primo giro con la gomma morbida.

"Nel secondo giro, la gomma era già pronta perché non sono riuscito a raffreddarla come avrei dovuto. All’inizio del giro era già calda perché non avevo grip. Il giro di qualifica è stato un problema, ma nei long run il ritmo sembrava buono.

"Cercheremo di risolvere la qualifica domani. Certamente non è l’ideale quando non riesci a fare giri puliti nel giro veloce, soprattutto in vista di domani, ma la sensazione è buona; so dove devo migliorare. Cercherò di dare il meglio di me domani", ha commentato.

Correlato: Antonelli in pericolo? La FIA ha contattato la Mercedes per la sua auto

Come si presenta il Campionato Piloti prima del GP dell'Emilia Romagna?

Il Gran Premio di Miami ha consegnato una gara dominata dalla McLaren in cui Oscar Piastri ha preso il comando del campionato tra i piloti della sua stessa squadra.

Lando Norris ha perso ancora terreno nella classifica del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto il secondo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra vincere per la terza volta consecutiva e la quinta della stagione.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, è riuscito anche stavolta a mantenere in media la sua sesta posizione, restando nella zona punti.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che ha marcato punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni sono contrastanti: continua a faticare molto e non è minimamente vicino a Leclerc nella classifica.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato