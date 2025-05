Charles Leclerc segnala un problema urgente alla Ferrari

Charles Leclerc ha messo in luce un problema critico all'interno della Ferrari che dovrebbe essere risolto al più presto.

Nel mezzo della crisi di risultati che sta vivendo la Scuderia, il pilota monegasco ha evidenziato ulteriori difetti della SF-25. Una vettura che ha dimostrato di avere prestazioni deludenti.

Durante la FP2, il pilota della Ferrari si è lamentato via radio ed ha chiesto soluzioni su un aspetto particolare: "I freni in modalità riscaldamento sono orribili. Non frenano, amico.

"Ragazzi, dobbiamo lavorare sull’ingresso delle curve 5, 9 e 11. È cruciale, direi", è stato ciò che hanno catturato i video diventati virali sui social.

Correlato: ULTIMA ORA: La FIA annuncia la punizione per Leclerc a Imola

Com'è la classifica Costruttori prima del GP dell'Emilia-Romagna?

Il Gran Premio di Miami ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, sia esperto che esordiente, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni meteo.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata una delle squadre che ha saputo sfruttare meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una gara caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda a malapena a punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così si presenta il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato