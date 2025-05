ULTIMA ORA: La FIA annuncia la punizione per Leclerc a Imola

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato una sanzione contro Charles Leclerc dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia-Romagna.

La Ferrari ha violato i regolamenti durante la prima sessione di prove libere a Imola, secondo la FIA. È stato indicato che è stata modificata in modo intermedio la pressione degli pneumatici di Charles Leclerc, il che contravviene al regolamento tecnico.

Alle 15:30 è stata esposta la bandiera e Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo per la Ferrari, posizionandosi al quinto posto con un 1:16.641. Leclerc ha avuto problemi con il casco, che era leggermente allentato, e il monegasco ha concluso in dodicesima posizione.

Questa manovra non è stata eseguita secondo quanto stabilito dal regolamento, in particolare secondo le procedure indicate in TD003Q 2. g. ii. E ora l’organismo ha annunciato in un comunicato che la scuderia dovrà pagare una multa di 5000 euro.

Com’è andata la FP2 del GP dell’Emilia-Romagna?

Alpine, squadra di Franco Colapinto, è salita sul podio della FP2 del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Pierre Gasly ha portato la sua squadra a classificarsi appena dietro a Lando Norris e Oscar Piastri, autore del miglior tempo della sessione con un crono di 1:15.293 secondi.

Alle loro spalle si è piazzato George Russell e poi Max Verstappen, seguiti da Charles Leclerc, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Carlos Sainz, che continua a dimostrare un’ottima forma con la Williams.

Abbiamo visto nuovamente alcuni piloti importanti fuori dalla top ten, come Lewis Hamilton in 11ª posizione, Franco Colapinto in 13ª, Fernando Alonso in 14ª e Andrea Kimi Antonelli in 18ª.

E ancora una volta la sessione è stata interrotta con bandiera rossa negli ultimi minuti, questa volta a causa di Isack Hadjar.

Questo è il risultato della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025 di F1.

