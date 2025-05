Alpine, la squadra di Franco Colapinto, è salita sul podio nelle FP2 del Gran Premio dell'Emilia-Romagna.

Pierre Gasly è stato colui che ha portato il suo team a concludere la sessione alle spalle solo di Lando Norris e Oscar Piastri, che ha ottenuto il miglior tempo con un 1:15.293 secondi.

Dietro di loro si sono piazzati George Russell e Max Verstappen, seguiti da Charles Leclerc, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Carlos Sainz, che continua a mostrare ottime prestazioni con la Williams.

Abbiamo di nuovo visto alcuni piloti importanti fuori dalla top 10, come Lewis Hamilton in 11ª posizione, Franco Colapinto in 13ª, Fernando Alonso in 14ª e Andrea Kimi Antonelli in 18ª.

FP2 Gran Premio dell'Emilia-Romagna

Questo è il risultato della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2025 di F1.

FP2 - GP dell'Emilia-Romagna

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Pierre Gasly 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Charles Leclerc 7 Isack Hadjar 8 Yuki Tsunoda 9 Alexander Albon 10 Carlos Sainz 11 Lewis Hamilton 12 Oliver Bearman 13 Franco Colapinto 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Gabriel Bortoleto 17 Lance Stroll 18 Kimi Antonelli 19 Nico Hulkenberg 20 Esteban Ocon

Correlato: Calendario e canali TV delle qualifiche del GP Emilia-Romagna 2025

Cosa è successo nelle FP1 del GP dell'Emilia-Romagna?

Carlos Sainz ha battuto ancora una volta Lewis Hamilton durante una sessione di Formula 1. Il pilota spagnolo ha ottenuto il terzo miglior tempo della sessione, superato solo da Lando Norris e Oscar Piastri. La Williams è rimasta davanti a George Russell, Lewis Hamilton e Pierre Gasly.

Il resto dei piloti nella Top 10 comprende Max Verstappen, Alex Albon, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Diversi piloti importanti sono rimasti fuori dai primi dieci.

Charles Leclerc ha chiuso 12º, Kimi Antonelli 13º, Fernando Alonso 14º e Yuki Tsunoda 16º. Le differenze tra tutti i piloti sono state praticamente minime lungo tutta la classifica.

Franco Colapinto, al suo ritorno in Formula 1, ha chiuso in 17ª posizione. La sessione si è conclusa qualche minuto prima a causa del fatto che Bortoleto ha distrutto la sua vettura a pochi minuti dalla fine della prima sessione di prove del weekend.

Questo è il risultato della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2025 di F1.

FP1 - GP dell'Emilia-Romagna

FP1 - GP dell'Emilia-Romagna

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Carlos Sainz 4 George Russell 5 Lewis Hamilton 6 Pierre Gasly 7 Max Verstappen 8 Alexander Albon 9 Gabriel Bortoleto 10 Nico Hulkenberg 11 Lance Stroll 12 Charles Leclerc 13 Kimi Antonelli 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Yuki Tsunoda 17 Franco Colapinto 18 Oliver Bearman 19 Isack Hadjar 20 Esteban Ocon

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato