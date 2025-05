La Formula 1 arriva in Italia questo fine settimana per dare inizio al trittico europeo con la settima tappa della stagione 2025 nel Gran Premio di Imola, e qui ti presentiamo gli orari del sabato.

L’azione si svolgerà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, nella regione dell’Emilia-Romagna, iniziando con la prima sessione di prove libere questo venerdì. I tifosi avranno molto da tifare in un’atmosfera carica di emozioni.

Essendo il primo fine settimana di gara in Italia in questa stagione, Imola segna anche il debutto in casa di Lewis Hamilton con la sua nuova squadra Ferrari. Il circuito è ancora più speciale per il giovane pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, originario di Bologna.

Il rookie della Mercedes ha già fatto la storia a Miami diventando il pilota più giovane a conquistare la pole position in qualsiasi formato, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche della sprint.

Orari GP dell’Emilia-Romagna 2025 - Sabato

Qui trovi tutto quello che c’è da sapere per sabato 17 maggio in merito agli orari e ai canali TV per i diversi paesi dell’America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Sabato 17 maggio

FP3

Italia: 12:30 / DAZN

12:30 / DAZN Argentina: 07:30 / Star +

07:30 / Star + Colombia: 05:30 / Star +

05:30 / Star + Messico: 04:30 / Fox Sports

04:30 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 03:30 / ESPN

Qualifiche

Italia: 16:00 / DAZN

16:00 / DAZN Argentina: 11:00 / Star +

11:00 / Star + Colombia: 09:00 / Star +

09:00 / Star + Messico: 08:00 / Fox Sports

08:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 07:00 / ESPN

Come sta andando il Campionato Squadre in vista del GP dell'Emilia-Romagna?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

