F1 a Imola 2025: Ferrari e Hamilton, con miglioramenti; Anche Antonelli indossa nuovi pezzi

Fernando Alonso e Franco Colapinto avranno nuovi componenti durante il weekend del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, mentre Carlos Sainz sarà in svantaggio.

Imola si è rivelata lo scenario ideale per le scuderie che vogliono introdurre aggiornamenti sulle proprie vetture. Quest’anno, essendo la prima gara sul suolo europeo, molte squadre hanno colto l’occasione per portare miglioramenti tecnici e la FIA ha annunciato tutti i nuovi componenti per questo fine settimana.

A cominciare dai top team, la McLaren si è concentrata sul perfezionamento della parte posteriore della monoposto, modificando l’alettone posteriore, la barra e gli angoli dell’abitacolo, e ha apportato anche modifiche alla sospensione anteriore.

Anche la Ferrari ha scelto di migliorare l’area posteriore, lavorando sull’alettone e sulla barra. La Red Bull Racing, dal canto suo, è intervenuta sulla sospensione posteriore e sugli angoli posteriori, modificando anche la copertura del motore. La Mercedes ha focalizzato le sue innovazioni sul frontale, migliorando l’alettone anteriore e la sospensione anteriore.

Per quanto riguarda il resto, Aston Martin spicca per aver introdotto il maggior numero di novità, tra cui aggiornamenti all'Halo, al fondo, al diffusore, alla barra e alla copertura del motore. L’Alpine ha puntato esclusivamente sull’ala anteriore.

Infine, la Haas ha aggiornato il fondo, il diffusore, la sospensione posteriore e gli angoli posteriori. La Racing Bulls ha apportato leggere modifiche al fondo, mentre sia la Williams che la Sauber hanno mantenuto la configurazione invariata senza introdurre cambiamenti significativi.

Correlato: Calendario e canali TV delle qualifiche del GP Emilia-Romagna 2025

Come è andato il Campionato a Squadre prima del GP dell'Emilia-Romagna?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato