Dicono che la Ferrari sia la peggior squadra della stagione

Hanno indicato che la Ferrari è la peggior squadra presentatasi nella stagione 2025 di Formula 1.

Joylon Palmer, ex pilota, ha dichiarato quanto segue sulla scuderia in parole pubblicate da PlanetF1: "Secondo me, la Ferrari è stata la squadra più deludente finora, dopo aver concluso il 2024 con tanta forza.

"Con l’ingaggio di Hamilton, questo doveva essere un anno glorioso per loro, e abbiamo avuto un assaggio di ciò all’inizio in Cina, quando Lewis era più soddisfatto della vettura e ha vinto la sprint, e il team si è dimostrato competitivo.

"Hamilton è un pilota che ha sofferto di un'improvvisa instabilità al posteriore nelle ultime due stagioni. Questa incoerenza è quella che ha sperimentato nella Mercedes l'anno scorso, e questa tendenza sembra averlo seguito anche in Ferrari fino ad ora.

"Generalmente gli piace attaccare le curve con un’elevata velocità d’ingresso, ma ha bisogno di un posteriore stabile per farlo con efficacia, e lo abbiamo visto cercare di ridefinire il suo stile di guida a Melbourne per ottenere di più da questa vettura", ha commentato.

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

