Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è stato definito una delusione da un ex pilota di Formula 1, mentre si accumulano i problemi di fondo in Ferrari.

Hamilton ha firmato con la Scuderia a gennaio, ma finora non è riuscito a trasformare il team in una vera contendente per il campionato. Attualmente, il pilota britannico occupa la settima posizione nella classifica, due posti dietro il compagno Charles Leclerc, e lottando per trovare il ritmo giusto con il monoposto SF-25, evidenziando così le difficoltà della vettura sul circuito.

Sia Leclerc che Hamilton hanno faticato a sfruttare il potenziale del monoposto, mentre la Ferrari si attesta al quarto posto nel campionato costruttori, un netto calo rispetto alla stagione precedente quando erano a soli 11 punti dal successo. Le prestazioni di Hamilton risultano ancora più preoccupanti: il sette volte campione è stato superato in classifica dal compagno in cinque delle sei sessioni principali e ha ottenuto un solo top 5 in un Gran Premio. Ralf Schumacher ha persino suggerito che Hamilton potrebbe valutare di abbreviare la sua permanenza in Ferrari prima della scadenza del contratto, mentre un altro ex pilota lo ha definito una vera delusione.

Christian Danner, che ha corso in Formula 1 tra il 1985 e il 1989, ha commentato a Sport.de: "In realtà rappresenta una delusione, anche se comprensibile. Probabilmente credeva di essere arrivato per dimostrare a Leclerc, alla Ferrari e al mondo intero come si guida un monoposto, assumendo il ruolo di salvatore destinato a portare la squadra al successo. Tuttavia, il percorso è stato finora molto arduo, noioso e privo di fluidità."

Correlato: La Ferrari offre a Lewis Hamilton la SPERANZA per il resto del 2025

Hamilton accende le tensioni in Ferrari?

Danner ha aggiunto che Hamilton sembra avere seri problemi di comunicazione con il team, facendo riferimento alle sue intervalli sarcastiche durante il Gran Premio di Miami. Il pilota ha espresso chiaramente il proprio disappunto, criticando la lentezza della squadra nel gestire le direttive in gara, costringendolo ad attendere istruzioni nonostante l'utilizzo di pneumatici più performanti. In un'occasione, ha addirittura detto al suo ingegnere: "Perché non ti prendi una pausa per il tè?"

Successivamente, Ferrari ha emanato nuove direttive per invertire le posizioni, lasciando Leclerc in settima e Hamilton in ottava. Quando l'ingegnere Riccardo Adami ha sottolineato la differenza con Carlos Sainz, che correva immediatamente alle sue spalle, Hamilton ha replicato con ironia: "Vuoi che glielo faccia passare anch'io?" Questi episodi rafforzano l'immagine di un Hamilton frustrato, giunto alla leggendaria Scuderia di Maranello con l'ambizione di lottare per uno storico ottavo titolo mondiale.

Schumacher ha infine evidenziato come i recenti scambi radiofonici tra Hamilton e Adami possano aver accresciuto le tensioni interne al team. Secondo quanto rivelato, il pilota avrebbe persino chiesto a Fred Vasseur, direttore della squadra, di mantenere la calma dopo essere stato interrogato sui suoi commenti a fine gara.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato