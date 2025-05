Il dialogo incessante della Ferrari con Hamilton

Fred Vasseur si è mostrato visibilmente irritato dopo il doppio risultato della Ferrari al Gran Premio di Miami, commentando di persona l’episodio verificatosi con Lewis Hamilton.

Attualmente la Scuderia sta attraversando una fase difficile sotto il profilo delle prestazioni, contando come unico podio della stagione quello ottenuto da Charles Leclerc.

Le alte aspettative, specie dopo l’ingaggio del britannico, hanno trasformato questa stagione nella cosiddetta "stagione del fallimento" per la Ferrari, evidenziando alcuni momenti di evidente frustrazione per Hamilton in griglia. “Ho parlato con Lewis riguardo a quanto accaduto, ma non è stato come in Cina: dobbiamo imparare a conoscere i limiti della vettura”, ha spiegato Vasseur. “Forse Lewis avrebbe potuto sperimentare le gomme medie; tuttavia, quando abbiamo constatato che non funzionavano, gli abbiamo chiesto di cedere la posizione a Charles, cosa che lui ha compreso perfettamente.”

Come procede il Campionato dei Costruttori dopo il GP di Miami?

1. McLaren – 246 punti

2. Mercedes – 141 punti

3. Red Bull Racing – 105 punti

4. Ferrari – 94 punti

5. Williams – 37 punti

6. Haas – 20 punti

7. Aston Martin – 14 punti

8. Racing Bulls – 8 punti

9. Alpine – 7 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

