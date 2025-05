Antonelli rivela la lezione appresa al GP di Miami

Andrea Kimi Antonelli si è confermato una delle sorprese inaspettate di questa stagione di Formula 1.

Il giovane pilota italiano, con soli 18 anni, mostra una maturità sorprendente non comune a tanti veterani del circuito. Durante il Gran Premio di Miami ha colpito tutti ottenendo la pole position nella gara sprint, nonostante il risultato finale lo abbia visto concludere al sesto posto. Con grande umiltà ha dichiarato di voler continuare a crescere e migliorare, conscio che ogni gara gli offre l’opportunità di affinare le proprie capacità.

In un'intervista dopo la gara, il giovane pilota ha spiegato che, nonostante un'ottima partenza che lo aveva visto occupare inizialmente la seconda posizione, la superiorità in velocità delle McLaren ha compromesso il suo potenziale, portandolo a un risultato finale modesto. "Purtroppo oggi non siamo riusciti a mantenere il ritmo necessario per spingerci oltre il risultato ottenuto", ha commentato con determinazione, sottolineando come ogni round sia fondamentale per il suo percorso di crescita e per perfezionare la strategia in pista.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

1. McLaren - 246 punti

2. Mercedes - 141 punti

3. Red Bull Racing - 105 punti

4. Ferrari - 94 punti

5. Williams - 37 punti

6. Haas - 20 punti

7. Aston Martin - 14 punti

8. Racing Bulls - 8 punti

9. Alpine - 7 punti

10. Kick Sauber - 6 punti

